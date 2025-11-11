В Мурманске стартовал четвёртый сезон регионального конкурса красоты «Сияние Арктики»

В нём принимают участие обворожительные представительницы разных уголков нашего Заполярья.

Фестиваль красоты объединяет девушек не с целью конкуренции, так как каждая из них уникальна и достойна звания победителя. Мероприятия в рамках конкурса направлены на трансформацию и раскрытие в участницах новых граней их самобытности.

Галина Скибяк, организатор, директор и основатель проекта «Сияние Арктики»: «На нашем проекте мы делаем всё, чтобы у нас не было стандартной сильной конкуренции между девочками. У нас одно большое правило – каждая участница изначально королева».

Подготовка к конкурсу занимает два с половиной месяца. На каждом этапе участниц сопровождают опытные, знающие наставники готовые подать руку и поддержать в их начинаниях. Мероприятия проводят еженедельно. Девушки принимают участие в фотосессиях, мастер-классах, занятиях по танцам и дефиле, помимо этого выезжают на неформальные мероприятия, чтобы ближе познакомиться и понять, с кем им предстоит пройти этот путь.

Мария Рольская, хореограф-постановщик конкурса, соорганизатор проекта «Сияние Арктики»: «В один из выходов у девушек будет танцевальный. На сцене они продемонстрируют зрителям, чему они научатся, будет полноценная постановка танцевальная. Все девушки с разным уровнем подготовки, поэтому нам предстоит большая работа: сначала я их прощупываю на их возможности и стараюсь учесть умение и подготовку каждой».

Для большинства участниц встреча со сферой красоты не нова. Они начали питать интерес к ней ещё задолго до события, а конкурс «Сияние Арктики» нашёл в их сердцах отклик в настоящем.

Ирина Елисеева, участница конкурса «Сияние Арктики»: «В своё время я работала в салоне стилистом по волосам, визажистом, теперь у меня фитнес-студия, поэтому сфера красоты со мной всегда».

Фестиваль даёт старт большим переменам в жизни девушек, ведь перед ними открываются двери новых возможностей и шанс увидеть в себе потенциал в неизведанных ранее увлечениях.

Татьяна Игумнова, одна из победительниц прошлого конкурса «Сияние Арктики»: «В повседневной жизни после конкурса мы с девочками открыли креативное пространство, которое сами создали. Сделали ремонт, там всё очень красиво. А сейчас я занимаюсь дизайном, украшаю помещения, шью интересную одежду. После конкурса я съездила на всероссийский этап вместе с Галиной, туда я сама подготовила платье и наряды».

Впереди красавиц ожидает насыщенное и плодотворное время, за которое они смогут в полной мере раскрыть в себе женскую энергетику и сплотиться для новых открытий.

