В Мурманске стартовал цикл стратегических сессий, посвящённых обновлению плана «На Севере — жить!»

В этот раз участники обсуждали возможности преобразования Первомайского района областного центра.

Среди участников этой стратсессии – представители администрации Мурманска, предприниматели, общественники, депутаты и спортсмены. Все они нацелены на улучшение жизни северян, но на данной встрече - на развитие самого большого и молодого района города – Первомайского.

Андрей Шишко, член Общественной палаты Мурманской области: «Естественно, обсуждая вопросы Первомайского округа, мы опираемся и на мнения жителей о том, каким они хотят видеть свой округ, свой двор, свой подъезд. И я очень рад, что мне выпала такая возможность вести на общественных слушаниях свои предложения по данному вопросу. Предлагал такую идею, как организация общественных спортивных пространств. Ведь, мурманчане у нас спортивные как в зимний период времени, так и в летний».

С начала июня уже проведены 15 таких сессий, и эта не финальная. Около 80% предложенных идей относятся непосредственно к Стратегии развития региона. Самые популярные темы: семья, спорт, кадры, туризм, благоустройство, культура и, конечно, здравоохранение.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов Мурманска: «Рассмотрели мы сферу здравоохранения, которая меня волнует, как специалиста, готовящего будущие кадры для этой сферы. И одним из таких интересных предложений была некая коллаборация образования и здравоохранения – создание студенческого городка, где было бы и образовательное учреждение и медицинское, чтобы сделать подготовку специалистов со средним медицинским образованием более качественной и практикоориентированной».

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера, депутат Совета депутатов Мурманска: «Тема медицины, я думаю, всегда интересует всех. Я думаю, что надо расширить места в нашем МАУ на медицинской кафедре., потому что ребята, которые поступят в наш университет и будут проходить практику на наших базах, будут иметь родство к области, нашим учреждениям, что позволит сократить кадровый дефицит».

Региональная программа «На Севере - жить!» изначально основана на предложениях жителей области. Поэтому важный инструмент в обновлении плана, вновь узнать их пожелания. Для этого на улицы города вышли волонтёры, которые проводят соответствующий опрос до 3 июля.

Также любой житель региона может заполнить анкету и высказать свои предложения на портале «Наш Север».

Предполагается, что обновленный документ по развитию Мурманской области будет принят до конца лета.