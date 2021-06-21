В Мурманске стартовал экологический марафон «Чистый регион»

Соревнования по уборке – отличный повод весело и с пользой провести время. В Мурманске дан старт экологическому марафону «Чистый регион», где каждый участник смог внести свой вклад в сохранение нашей природы. Экологический марафон «Чистый регион» – это соревнования между командами по уборке мусора на скорость. Сейчас завершился только первый этап, но летом должно пройти ещё два.

Команды, которые соберут наибольшее количество мусора, получат денежный приз. «ЭкоМарафон» проводится в нашем городе впервые, а само мероприятие организовано при поддержке компании «Мурманскводоканал» и других предприятий.

Дмитрий Афиногенов, руководитель сообщества ВК «Регион51»: «Это первый этап большого экологического марафона, который мы проводим совместно с водоканалом на протяжении всего лета. У нас сегодня первый этап, он называется «Вода», затем у нас будет этап в июле, который будет называться «Горы», а потом этап «Лес». Всё закончится большим финалом и награждением от наших партнёров. Что хотелось бы сказать, да, в общем-то, тема экологии, как оказалось, это тема, которая близкая очень многим людям. Мы, честно говоря, рассчитывали команд на пять, но у нас их получилось сять, что очень круто! Мы дважды превысили норму».

В играх поучаствовали и взрослые, и дети – всех объединяло осознанное желание улучшить экологическую ситуацию не только нашего края, но и всей планеты.

Лев, участник марафона «Чистый регион»: «Если мы будем постоянно что-то выкидывать, это всё будет копиться, копиться и планета превратится просто в свалку, на ней просто невозможно будет жить».

Большинство игроков не устраивает ситуация с мусором в нашем городе. Многих угнетает вид бутылок, пакетов или автомобильных покрышек, что захламляют нашу уникальную северную природу. Поэтому неравнодушные мурманчане решили взять дело в свои руки.

Роман, участник марафона «Чистый регион»: «Видно, что очень много мусора».

На первый взгляд, марафон напоминает давнюю традицию советских субботников, которую хорошо помнят представители старшего поколения. Но в отличии от простой уборки, «ЭкоМарафон» требует от участников логики и командной работы. Несмотря на это, задачи с субботниками у него одни - забота об окружающей среде.

Наталья, участница марафона «Чистый регион»: «Когда я была молодая, была активисткой, я очень часто даже сама организовывала такие мероприятия. А когда я уже работала, то у нас часто были субботники, во время которых мы убирали территории. Иногда мы сами добровольно ездили на речку Уру и там убирали мусор».

Уже за первые полчаса уборки накопилась целая гора бытовых отходов. Вывозом занялась компания «Ситиматик», чьи сотрудники и техника будут помогать экомарафонцам на протяжении всего лета. Все участники первого этапа соревнований получили памятные подарки от компании «Радиоклуб» и «Гармин». Организаторы также поблагодарили компанию «ЦСМ» за предоставленную помощь.