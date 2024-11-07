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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.24 19:30

В Мурманске стартовал ежегодный городской проект «Студенческая среда»

Он уже девятый год объединяет творческих студентов, находя среди них новые таланты.

В этом году традиционный молодёжный проект «Студенческая среда» открыли нестандартно. Первым творческим заданием для студентов 12 учебных заведений стало дефиле под названием «Парад профессий». Ребята не только рассказывали про самые популярные специальности институтов и колледжей города, но и показывали их.

Дмитрий Столяров, студент 2 курса Мурманского индустриального колледжа по специальности «Сварочное производство»: «Мы здесь участвуем, чтобы продемонстрировать наш колледж, какие у нас есть курсы, специальности. Ну, малая часть, чтобы прогулять репетиции. Это просто весело. Это новые знакомства, просто интересно».

Медицинские работники, повара, сварщики, юристы и многие другие профессии представлены на сцене перед командой жюри и поддерживающими их товарищами. В Мурманске студенческие объединения позволяют студентам не только развиваться творчески, но и дают возможность знакомиться с единомышленниками, находить наставников.  

Даниил Ищенко, председатель студенческого совета Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «Мне это интересно, потому что некоторые мероприятия могут дать опыт, который не даст ни одно, скажем так, сидение с учебником, зубрение чего-то. Здесь ты познаёшь новое, общаешься с людьми. И это социализация. Некоторым ребятам мы помогаем социализироваться за счёт участия в мероприятиях».

В этом году в рамках «Студенческой среды» запланированы как традиционные мероприятия, так и новые. Например, в конкурсе «Поколение лидеров» ребята будут демонстрировать свои лидерские качества и, конечно, получать новые знания.

Юлия Середняк, начальник Молодёжного центра гражданских инициатив: «У ребят будут два блока этого конкурса. Первый – это конкурсные испытания, в которых мы посмотрим, как они умеют делать проекты, генерировать идеи, составлять свои конкурсы и локальные мероприятия. И второй блок – образовательный. Там мы их научим, как это правильно делать, чтобы у ребят была польза от этого конкурса».

«Студенческая среда» объединяет, социализирует и раскрывает таланты каждого участника. И результаты проекта доказывают, что мурманская молодёжь всегда остаётся социально активной и творческой.

Егор Банишевский, директор Муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Объединение молодёжных центров» в Мурманске: «Всё меняется с течением времени, приходится отвечать на те или иные вызовы, которые присутствуют как в глобальном, так и в локальном формате. Потому что для некоторых участников сегодня – это такой небольшой внутренний, но очень важный вызов».

Проект «Студенческая среда» продлится до конца учебного года. Впереди у его участников много интересных вызовов и творческих заданий.

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