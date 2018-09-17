В Мурманске стартовал ежегодный конкурс «Учитель города-2018»

На всех этапах соревнований педагоги будут демонстрировать своё профессиональное мастерство и учиться. В рамках конкурса запланированы семинары и мастер-классы. Каждый участник представит собственный образовательный проект.

В копилках 22 конкурсантов уже есть дипломы за участие в «Уроках педагогического мастерства», фестивале «Педагогические надежды» и других профессиональных конкурсов. Теперь их ждёт новое состязание в двух номинациях «Педагогический дебют» - для молодых специалистов и «Педагогический поиск» - для опытных педагогов-новаторов.

Конкурсы профмастерства для педагогов призваны стать отправной точкой для новых свершений и фундаментом для дальнейшего профессионального роста. Опыт показывает, что проекты конкурсантов, где широко применяются современные технологии, впоследствии становятся хорошими педагогическими практиками.

Среди участников конкурса-2018 - педагоги-предметники, учителя начальных классов. Но волнуются одинаково все. Ведь за каждого болеет не только коллектив родной школы, но и ученики.

О том, кто станет «Учителем города» и призерами конкурса станет известно на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт в ДК имени Кирова в канун профессионального праздника педагогов.