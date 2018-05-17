В Мурманске стартовал ежегодный смотр-конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом»

До 26 октября садоводы-любители и уже заядлые озеленители поборются за победу в четырёх номинациях. Лучших мастеров-флористов наградят ценными призами.

Психологи доказали, что внешний мир оказывает огромное влияние на человека. Возможно, таким принципом руководствовались организаторы городского конкурса «Мой зелёный город». Задача участников – благоустроить территорию рядом со своим домом или организацией. Разбить клумбу, посадить цветы, деревья, или пойти ещё дальше, например, устроить во дворе летнюю галерею с фонтанами и малыми архитектурными формами.

- Для принятия участия в конкурсе необходимо предоставить, заполненную по установленному образцу заявку до 18 июля, - сообщила Оксана Алексейчик, ведущий специалист охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства. - Конкурс проводится в этом году с 9 апреля до 26 октября. Форма заявок представлена на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Комитет по развитию городского хозяйства – мероприятия по охране окружающей среды.

Конкурс проводится по четырём номинациям: Лучший «зелёный дворик Мурманска», клумба-цветник, самое умелое озеленение территории образовательного учреждения или предприятия. Компетентное жюри обратит внимание в первую очередь на экологичность используемых материалов, цветочное разнообразие, площадь засаженного участка. Но самый главный критерий - это оригинальный подход к созданию палисадника.

Некоторые мурманские компании уже начали планировать, как будут выглядеть благоустроенные площадки и даже закупили рассаду.

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 50 компаний и садоводов-любителей. Флористы создают скульптуры из подручных материалов и совершенствуют свои творения. По словам участников прошлых лет, главное в этом конкурсе не победа, а участие, потому что красивые зелёный насаждения - уже настоящий подарок для жителей Заполярья.