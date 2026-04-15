В Мурманске стартовал фестиваль «Город Мастеров»

В традиционном творческом фестивале, где ребята делятся своим творчеством, принимают участие школьники, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Творчество – это свобода не только в самовыражении, но и возможность проявить себя, найти новых друзей. Суметь сделать что-то самому – это шаг к открытию дополнительных возможностей, где школьник полноценный творец и мастер.

Фестиваль «Город Мастеров» празднично стартовал в школе №58. Главной темой стало единство народов. Ребята танцевали и пели песни в традиционных костюмах народов севера и всей нашей страны.

Одна из важных форм творчества – поделки своими руками. Ребята вместе с родителями мастерили народных кукол, аппликации, поделки из бисера, бумаги и дерева. Например, одна из участниц Валерия сделала работу, посвящённую всем народам России.

Валерия Бойко, ученица школы №58 г. Мурманска: «Я сама придумала, а мама мне начала помогать. Мама делала людей, а я сама делала шар».

А Иван Шилов вместе с мамой смастерил кукол.

Ребята проявляли себя и в других направлениях: пели, танцевали и читали стихи. Каждая работа ребёнка будет оценена, и никто не останется без внимания, обещают организаторы.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Сегодня я желаю вам огромных успехов, смело проявляйте свои таланты, участвуйте во всём новом. Все новые начинания только приветствуются».

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы: «Я хочу пожелать вам, чтобы вы любили друг друга, уважали, чтобы вы постоянно изучали нашу Россию и любили нашу Родину. Хорошего фестиваля!».

Также в школе развернулись творческие площадки, где школьники своими руками создавали картины, делали традиционные тряпичные куклы, узнавали новое и веселились.

Мария Белых, учитель начальных классов школы №58 г. Мурманска, логопед: «У них как никогда развит творческий потенциал, поэтому они с огромным удовольствием участвуют в этом мероприятии».

Фестиваль продлится по 17 апреля, всего в нём примут участие 150 детей и подростков из 5 образовательных организаций.