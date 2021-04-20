В Мурманске стартовал фестиваль инженерного и научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

Это мероприятие завершает сезон обучения юных кванторианцев, которые сейчас защищают свои проекты.

Юный изобретатель Илья Васильев с напарником Андреем Маренковым серьёзно относятся к здоровью. Они создали макет головного мозга, на котором видно нарушение кровообращения мозга, то есть инсульт. Он выполнен на 3Д-принтере, вместо сосудов пластиковые трубочки с краской. Такие модели для обучения студентов стоят более 100 тысяч рублей, а ребята предлагают свой вариант, ничуть не хуже, но за 8 тысяч.

Благодаря работе мобильного технопарка «Кванториум», сети мини-технопарков «Квантолаб» участие в этом фестивале принимают и дети из области, которые весь год обучались с приезжими наставниками, например, команда из Туломы.

Фестиваль и конкурсная программа продлятся три дня. За это время все ребята смогут не только показать свои работы, но познакомиться с проектами других участников.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Вы видите, идёт защита повышенного уровня. Ребята представляют те проекты, которые представили предприятия, это задания. Для наших учащихся мобильного технопарка предусмотрены экскурсии по Мурманску и культурная программа».

Кстати, помимо этого, приезжие из других городов области примут участие в мастер-классах от наставников технопарка, станут зрителями конкурса «КвантоАрктика» и примут участие в интерактивной выставке.