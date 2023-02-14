В Мурманске стартовал фестиваль «Педагогические надежды 2023»

В рамках проекта молодые специалисты с профессиональным стажем не более трёх лет будут выявлять лучшего. Фестиваль неотъемлемая часть проекта «Педагогические надежды города Мурманска» и проводится в 15 раз.

45 молодых, амбициозных, творческих учителей собрались вместе, чтобы громко заявить о себе и продемонстрировать свои таланты. Во время фестиваля «Педагогические надежды 2023» им предстоит пройти несколько этапов, это самопрезентация «Мой путь в профессию», урок и самоанализ урока.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «На мой взгляд, очень важно, что будет не просто урок, но будет самоанализ урока. Потому что, когда проходит анализ урока, опытные педагоги могут подсказать, оказать какую-то методическую помощь. Я считаю, что это ступенька роста для молодых педагогов».

Реализовать свои идеи можно в 9 предметных номинациях таких как, начальные классы, физкультура, английский язык и других. Все конкурсанты активно проявляли себя ещё в весенней и осенней сессии «Школа молодого педагога», но всё же немного волнуются.

Сальми Бабаева, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №51»: «Поддержка мне придаёт сил и уверенности, именно поддержка коллег, друзей, семьи. Участвуя в конкурсе - это испытание для себя, посмотреть, на что я способна и чему я научилась за эти два года».

Фестиваль «Педагогические надежды 2023» завершится 20 февраля. А торжественное подведение итогов состоится 3 марта.

Каждый участник конкурса получит диплом об участии и призы.