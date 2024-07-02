В Мурманске стартовал фестиваль уличного искусства «РОСТ»

Открытие состоялось в пространстве «Контейнер-холл».

В этот году для творческих экспериментов выбраны локации на улицах Профсоюзов, 1 и Привокзальная, 2. А также продолжится преображение самого длинного дома России, который расположен в Первомайском районе.

До 14 июля художники создадут 10 муралов, две мозаики и панно на стенах зданий и технических сооружений. Также запланированы мастер-классы, лекции и экскурсии по созданным муралам.