В Мурманске стартовал финал проекта «Sport Start Up»
Два дня на Центральном стадионе профсоюзов будут соревноваться лучшие школьные команды из спортклубов.
Студенческий волонтёрский отряд МАГУ «Широко шагая» организовал соревнования для школьников, состоящих в спортивных клубах. Проект «Sport Start Up» поможет подросткам не просто приобщиться к здоровому образу жизни, но пропагандировать его среди сверстников.
Елизавета Стеблянко, командир волонтёрского отряда МАГУ «Широко шагая»: «Мы общаемся много с молодёжью, учимся у них чему-то новому, они учатся у нас. Пропагандируем здоровый образ жизни».
3 и 4 декабря на стадионе Профсоюзов проходит финал соревнований. Здесь встречаются команды из гимназий номер 2, 3, 7 и политехнического лицея. Всего 4 сборных, состоящих из старшеклассников.
Лилия Кузьмина, старший преподаватель кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «Сегодня у нас проходят соревнования по волейболу. Микс-турнир – смешанные команды мальчиков и девочек. Баскетбол 3 на 3, отдельно юноши, отдельно девушки. А также нововведение – конкурс групп поддержки, в котором подготовил номера каждый свой спортивный клуб».
Екатерина Гунина – одна из чирлидерш от политехнического лицея. Девочки, подготовили свой танцевальный номер, который поднимет спортивный дух команды.
Екатерина Гунина, ученица Мурманского политехнического лицея, спортклуб «Сила Севера»: «Мы стараемся. У нас есть поддержки. Мы готовили заводной танец с перестроениями и музыкой. У нас в конце есть небольшая поддержка».
Во второй день соревнований ребятам предстоит участие в многоборье и перетягивании каната. В зачёт идут баллы, полученные на предыдущем этапе, и спортивные достижения на соревновании. Победители проекта «Sport Start Up» получат грамоты и медали, а победитель новый спортинвентарь.