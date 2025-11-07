УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
В Мурманске стартовал городской проект для активной и творческой молодёжи

В Центре опережающей профессиональной подготовки началась «Студенческая среда 2.0. Перезагрузка».

«Студенческая среда» призвана стать главной площадкой для самореализации молодёжи Мурманска. После торжественного открытия у ребят сразу началась активная работа. Например, в игре «Форт креативных испытаний», цель которой раскрыть и стимулировать творческий потенциал.

Павел Демчук, студент Мурманского медицинского колледжа: «Хочется углубиться в медицину, про свою профессию больше узнать».

Впереди у ребят цикл ярких событий на весь учебный год. В планах - добровольческая акция «Добро в действии», городской квиз, конкурс «Поколение лидеров», концерты и даже спортивно-тактическая игра «Лазертаг».

Каждое мероприятие нацелено на развитие лидерских качеств, командную работу и, конечно, на яркие впечатления.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это даёт возможность слышать обратную связь от студентов, реагировать на их запросы».

Организатором «Студенческой среды» уже много лет выступает Молодёжный центр «Молодёжь51». В этом сезоне проект обещает быть масштабным.

Любовь Плеханова, начальник центра «Молодёжь51»: «Мы будем выявлять самый активный студенческий Совет».

Новый сезон проекта «Студенческая среда» обещает быть насыщенным событиями, что позволит наполнить студенческую жизнь новыми смыслами, говорят организаторы проекта.

