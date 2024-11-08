В Мурманске стартовал городской ЗОЖ-марафон «СОК»

20 девушек и юношей будут приводить своё тело в лучшую форму на протяжении месяца.

Ангелина Бурлина уже не первый раз участвует в ЗОЖ-марафоне «СОК». Однажды она присоединилась к нему из спортивного интереса, а в этот раз цель серьёзней – нужно сбросить лишние килограммы.

Ангелина Бурлина, участница городского ЗОЖ-марафона «СОК»: «Ты становишься более выносливее. Когда ты общаешься с наставниками, то можешь для себя составить план питания, они могут рассказать, какие упражнения для тебя более эффективные. Вообще, это помогает хорошо в жизни, ты становишься более собранным».

У ещё одного участника проекта Сергея Кузнецова другая цель. Ему нужно нарастить мышечную массу. В прошлом Сергей был спортивным парнем, но, когда забросил тренировки, тело начало меняться. Причём не в лучшую сторону. Сергей принял решение вернуться в спорт, а марафон стал отличным вариантом для этого.

Сергей Кузнецов, участник городского ЗОЖ-марафона «СОК»: «Я полностью доверюсь своему тренеру во всём тренировочном процессе, потому что этот человек должен знать своё дело: как тренировать людей, как правильно дотренировать до определенного пика».

В тренировках ему будет помогать Владислав Михайловский, специализирующийся на программе по мышечной трансформации. На старте занятий он подготовил универсальные упражнения.

Владислав Михайловский, специалист Молодёжного спортивного центра: «Сначала будем лёгкие тренировки проводить, чтобы понять, кто на что способен, а потом, в зависимости от их сил, уже наращивать усилия».

Всего в марафоне участвуют две группы «Похудение без вреда для здоровья» и «Мышечная трансформация». В каждой по 10 человек. В течение месяца им предстоят не только тренировки, но и лекции с разными ЗОЖ-специалистами.