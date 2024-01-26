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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 19:30

В Мурманске стартовал губернаторский проект «Витаминизация»

Он направлен на сохранение здоровья северян и абсолютно бесплатно поможет проверить уровень витамина Д в организме.

Теперь еженедельно с пятницы по воскресенье в трёх крупных торговых центрах города: «Мурманск Молле», «Плазме» и «Северном Нагорном» северяне старше 18 лет могут пройти тестирование на уровень витамина Д. Ведь именно его недостаток мы испытываем при долгом отсутствии солнца в полярную ночь.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Поскольку жители и России в целом, и Крайнего Севера, безусловно, страдают в плане инсоляции, поэтому риск развития дефицита витамина Д у нас выше. Именно поэтому стартовал губернаторский проект в рамках нашего плана «На Севере – жить», который состоит из двух этапов. Во-первых, мы даём возможность жителям Мурманской области узнать уровень витамина Д, а по результатам оценки бесплатно получить витамины, чтобы этот уровень, в случае дефицита, повысить».

Обследование проводится за 10 минут. Оно бесплатное, как и витамины, которые выдают при обнаружении недостатка солнечного Д. Это биологически активная добавка на основе рыбного жира от мурманского производителя.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Витамин Д3, который принимается в зависимости от уровня, если есть дефицит. Если дефицит невыраженный - показатель от 10 до 30, то гражданину выдается одна упаковка витамина из расчёта приема на один месяц. Если видим выраженный уровень дефицита витамина Д, то выдается две упаковки, надо принимать по две капсулы один раз в день за один календарный месяц».

Отметим, что программа «Витаминизации» долгосрочная и с 9 февраля такие же пункты откроют в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозеро.

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