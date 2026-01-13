В Мурманске стартовал интеллектуальный марафон - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Мурманске проводят для учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов. За победу и путевку в финал борются пятьдесят лучших юных биологов со всей области.

Илья Кузьмичев, ученик 11 класса гимназии №5 г. Мурманска: «Ожидаю какого-то результата, надеюсь, что он будет лучше, чем в прошлом году».

Серьёзное испытание требует от учеников не только базовых школьных знаний, но и более глубоких. Поэтому в финал проходят самые одарённые.

Сергей Колосов, ученик 11 класса гимназии №5 г. Мурманска: «Довольно сложно, много материалов, которые я на самом деле просто не знаю. Опираюсь на остаточные знания, постараюсь написать и выйти в призёры».

Школьникам даётся три часа для ответов на сотни сложнейших вопросов из всех разделов биологии: от ботаники и анатомии до генетики и молекулярной биологии. Причём до начала олимпиады даже педагоги не знают, что именно ждёт учеников. Ведь задания приходят в запечатанных конвертах, ответы отправляют также.

Виктория Пиксендеева, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Олимпиада – это, прежде всего, про кругозор. Задания, как правило, нестандартные».

Некоторые из участников олимпиады по биологии скоро будут участвовать в олимпиаде по химии. Для них это двойной вызов и шанс доказать свою разносторонность в естественных науках, которые, к слову, очень востребованы в нашем регионе.

Уже 15 января участников олимпиады ждёт практическая часть. Эксперименты проведут здесь же - в Мурманском арктическом университете. Стимулом для будущих выпускников показать все свои знания становятся ещё и дополнительные баллы при поступлении, которые даёт статус призёра олимпиады. А победа на всероссийском этапе и вовсе освобождает школьника от сдачи единого государственного экзамена по этому предмету.