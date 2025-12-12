В Мурманске стартовал IX региональный образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных

Его посвятили теме вовлечения свободных земельных участков и объектов имущества в инвестиционную деятельность. В обучении участвовали более 40 представителей муниципальных инвестиционных команд, ответственных за работу с бизнесом.

Всю осень Корпорация развития проводила анализ свободных инвестплощадок в муниципалитетах. Из более 200 площадок, рекомендуемых предпринимателям для реализации своих проектов, были выбраны 50 перспективных локаций, на которых проводили аэросъёмку.

Теперь предприниматели могут получить реальное представление о рельефе и особенностях ландшафта, не выезжая на место. Ознакомиться с реестром свободных площадок можно на Инвестпортале региона.

Коме того, подведены итоги деятельности инвеступолномоченных за год. Наибольшую активность по работе с предпринимателями проявили команды администраций Мурманска, Терского и Печенгского округов, а также Кировска, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.