В Мурманске стартовал конкурс народного признания «Наш любимый врач»

Он продлится весь ноябрь. В испытании принимают участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты лечебно-профилактических городских учреждений.

За девять лет существования проекта более 27 тысяч врачей России получили в свой адрес положительные отзывы, было рассказано более 26 тысяч историй выздоровления.

Свою признательность любимому доктору можно выразить на портале (Мурманская-область. НашЛюбимыйВРАЧ.рф) пациенты могут написать признание, оставить отзыв, рассказать историю или загрузить детский рисунок.

На торжественной церемонии подведения итогов награду получат 10 медиков в двух номинациях: педиатр и детский специалист. А подарки от партнёров вручат 10 детям-победителям конкурса творческих работ.