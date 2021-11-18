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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.21 19:30

В Мурманске стартовал Международный фестиваль «Птица Баренц»

Масштабное культурное мероприятие открыла выставка предметного дизайна и моды на тему разумного обращения с отходами «Культура Быта».

Из старого — новое, из ненужного — полезное! Именно эта идея и легла в основу экспозиции «Культура быта» фестиваля «Птица Баренц». XXI век − это не только век высоких технологий, но и глобальных экологических проблем.  Непоправимый вред наносит и производство модной одежды - кофточки или джинсов. Например, только из Москвы каждый год на свалку отправляется около 360 тысяч тонн тканей.  Вывезенная одежда обречена либо разлагаться в течение десятков и сотен лет, либо сжигается, выбрасывая в атмосферу парниковый газ. Решить этот вопрос можно, давая нарядам и аксессуарам вторую жизнь.

Светлана Судат, куратор выставочного проекта «Культура, быт и дизайн»: «Эта выставка уникальна. Уникально и место, в котором она находится, потому что это торговый центр. Мы как раз говорим об обществе потребления, о новых правилах потребления, мы говорим о том, что мусор нужен дизайну. Мы обращаемся к посетителям торгового центра, чтобы они сохраняли мусор и посмотрели, что здесь сделали прекрасные русские дизайнеры, дизайнеры северных стран из вторичных материалов».

Непосредственное участие в выставке приняли и наши соседи из Финляндии, Норвегии и Швеции, представляя свои уникальные экспонаты. Ведь проблема борьбы за экологию – всегда была и остается общей.

Ян Лундин, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге: «Открываем дверь новой промышленной революции. Это очень хорошо для окружающей среды. В программе фестиваля предусмотрен показ шведских фильмов, состоится выставка через неделю в библиотеке Мурманска».

По традиции в программу фестиваля «Птица Баренц» включены показы скандинавского и российского кино, а также выступления креативных музыкальных коллективов и уличная вечеринка.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Международный фестиваль «Птица Баренц» уже 7 лет ка проводится на территории нашего региона, он стал визитной карточкой. Нам, конечно, почётно, что именно Мурманская область стала той территорией, на которой нет преграды языкам. Все говорят на одном языке — языке искусства. Он понятен для всех. И, конечно же, страны Баренц-региона — Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия — всех нас объединяет то, что действительно мы схожи».

«Птица Баренц» в этом году проходит с 17 по 28 ноября. Фестиваль охватит не только Мурманск – мероприятия пройдут во многих муниципалитетах Заполярья. Подробную программу можно найти на сайте проекта или в официальной группе «ВКонтакте».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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