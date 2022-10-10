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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.22 19:30

В Мурманске стартовал Международный форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов»

Он организован в рамках председательства России в Арктическом совете. Одной из центральных тем программы стали меры поддержки саамов.

В Мурманской области проживают около 1600 саамов. Поддержкой коренных жителей севера, сохранением их культуры и быта занимаются не только в правительстве региона, но в крупных частных компаниях, которые реализуют на территории Заполярья свои социальные программы, причём делают это исходя из потребностей представителей малочисленного народа.

Андрей Бугров, председатель совета директоров ГМК «Норильский никель»: «Мы создаём условия и оказываем поддержку, которая в процессе традиционной хозяйственной деятельности коренным народам позволяла бы создавать добавленную стоимость. Это создаёт некую большую устойчивость для их образа жизни. Взаимопомощь состоит в том, что мы финансируем  различные инициативы, которые сами общины для нас формулируют».

По словам представителей компании, коренные народы сформировали около 40 инициатив, на поддержку которых промышленный гигант планирует поэтапно выделить два миллиарда рублей. Об этом стало известно во время профильного Международного форума, который стартовала в Мурманске.

С недавнего времени уделяют немало внимания цифровизации культурного наследия. Это так же способствует сохранению исчезающей культуры малых этнических групп.

Николай Корчунов, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России: «Мы последовательно идём по пути повышения благополучия жизни северян, включая коренные народы. Это наша принципиальная линия».

Что касается правительства области, то по словам губернатора Андрея Чибиса, только в этом году на развитие северного оленеводства было выделено почти  66 млн рублей, а на гранты для проектов по сохранению саамской культуры около 2,5 миллиона рублей.

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