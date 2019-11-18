В Мурманске стартовал международный турнир по спортивной борьбе «Северное сияние»

Участников из разных уголков России и Норвегии собрал в мурманском Легкоатлетическом манеже международный юношеский турнир по спортивной борьбе «Северное сияние». Турнир в этом году был посвящён 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В 46-х соревнованиях по спортивной борьбе «Северное сияние» приняли участие более 200 спортсменов.

«В этом году поддержать наш турнир приехали команды из Республики Крым, которая находится территориально далеко от нас, с Краснодарского края, с Карелии - ребята-борцы приехали, также со столиц - это Москва и Санкт-Петербург», - рассказал Борис Хотешов, главный судья соревнований, тренер Мурманской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе.

На коврах проходила борьба по двум направлениям: греко-римской борьбе среди мальчиков и женской вольной – среди девочек в разных возрастных категориях. Кроме того, в этом году в формате показательных выступлений была представлена новая дисциплина «грепплинг», сочетающая приёмы и техники из разных видов единоборств.

Дисциплина «женская вольная борьба» появилась совсем недавно - в 2016 году, и благодаря высокому качеству организации турнира, который второй год подряд включают в Единый календарный план Минспорта РФ, девочки, также как и мальчики, по итогам соревнований смогут получить разряды вплоть до кандидата в мастера спорта.

Анастасия Летыменко занимается только два месяца, но уже одерживает победы. Юная участница соревнований не собирается останавливаться на достигнутом. Настя стремится принять участие в более серьёзных состязаниях.

Среди юношей постарше идёт не менее ожесточенная борьба. Алексей занимается уже 6 лет и благодаря упорным ежедневным тренировкам, он уверенно кладет противника на лопатки. «Я тренируюсь семь раз в неделю, каждый раз тренировки становятся всё сильнее. Хочется поехать на другие соревнования, где сильные соперники, пытаться выиграть у них», - рассказывает о своих ланах Алексей Чен, участник соревнований.

В турнире выступили 11 команд из Мурманской области, 9 команд из других городов России – Москвы, Архангельска, Севастополя, Кондопоги, Геленджика, а также гости из Норвегии.

Именно с турнира «Северное сияние» началось сотрудничество Мурманской области со спортсменами Баренцева региона. Постоянные участники соревнований борцы из Финляндии, Швеции и Норвегии.

Победителям и призерам в личном первенстве вручали медали, грамоты и кубки.