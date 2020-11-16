В Мурманске стартовал молодёжный проект «Студенческая среда»

В этом году соревнования по понятным причинам пройдут преимущественно в онлайн-формате.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Непростые условия, казалось бы, жизнь должна замереть, но студенты активные люди, которые своею жизнь продолжают в полном объёме».

Стартовал проект на Zoom-площадке, в видеоконференции приняли участие 12 образовательных организаций, а также представители сотрудники молодежных центров столицы Заполярья.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Мы со своей стороны подготовили конкурсные мероприятия различной направленности: спортивные, творческие, мероприятия, которые повышают электоральную активность и правовые знания дают».

«Студенческая среда» проводится с 2015 года. Ранее конкурс проходил под названием «Лучший студсовет». В этот раз особое внимание организаторы конкурса уделят проектам волонтёрской направленности.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Нынешняя пандемия по-новому заставила взглянуть на волонтёрское движение и те проекты, которые сейчас готовятся в рамках конкурса, будут между собой конкурировать и их можно будет воплощать прямо сейчас».

В течение учебного года планируется провести 12 городских мероприятий, по итогам которых будет определен лучший студсовет.