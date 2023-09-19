В Мурманске стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2023»

Учитель - это наставник, помощник, друг. От того как взаимодействует педагог со своими учениками зависит не только качество их подготовки, но и их отношение к образованию в целом. Продемонстрировать свой уровень профессионализма педагоги областного центра смогут на конкурсе «Учитель города Мурманска – 2023».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Во время конкурсных испытаний учителя не только демонстрируют свой педагогический опыт, свои педагогические находки, но и участвуют в мастер-классах, присутствуют на уроках друг у друга. Все педагогические находки, которые они видят у своих коллег, они смогут использовать на своих уроках впоследствии».

В этом году конкурс состоится в 27 раз. Актуальность его не падает, а наоборот растёт. Ведь быть победителем профессионального мастерства в Год педагога и наставника особенно почётно.

Татьяна Ларина, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «Сегодня у нас достаточно большое количество участников из 19 учреждений. Мы надеемся, что дни, которые они проведут на площадках, позволят им не только познакомиться друг с другом, приобрести новые компетенции, но и даст шаг им толчок к развитию в этой профессии».

32 участника будут бороться за звание лучшего в двух номинациях «Педагогический дебют» и «Педагогический поиск». Им предстоят непростые испытания: написать особый диктант, побеседовать со школьниками на социально значимую тему, а также провести и проанализировать урок.

Валентина Евтушенко, учитель химии МБОУ СОШ № 5 г. Мурманска: «Уже есть идеи как провести этот урок. Думаю, что детям понравится, а самое главное, будет необычно. Это будет смесь химии, физики немножко. Мы попробуем электричество в растворах произвести, проведём эксперимент небольшой».

Победителю конкурса достанется премия в двести тысяч рублей. Но для большинства участников конкурса это не главное.

Андрей Рассказов, учитель истории, обществознания, английского языка: «Я периодически участвую в данных мероприятиях, так как это очень полезно для учителя. Это огромный опыт, это позитивные эмоции, это новые веяния, это очень интересно и здорово. Полученный опыт мы можем с успехом применять в повседневной работе нашей в уроках».

Торжественное подведение итогов состоится 5 октября в День учителя.