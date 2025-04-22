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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

В Мурманске стартовал национальный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

«Нет предела – действуй смело», - под таким девизом в этом году стартует юбилейный десятый региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс».

В этот раз конкурс собрал более двухсот участников с ограниченными возможностями здоровья со всей Мурманской области: это и специалисты, и школьники, и студенты. На чемпионате ребятам предстоит соревноваться в 27 профессиональных и творческих компетенциях.

Арина Хлебородова, учащаяся Мурманской коррекционной школы-интерната №3: «Лёгкое волнение присутствует, конечно, а так - подготовка, подготовка и ещё раз подготовка».

Подготовку начали заранее. С начала марта ребята упорно работают с экспертами, которые помогают им раскрыться в выбранной сфере. Одним из наставников стал Дмитрий Минин – победитель регионального этапа чемпионата и призёр финала «Абилимпикса» в 2024 году.

Дмитрий Минин, эксперт чемпионата «Абилимпикс», зампредседатель молодёжного содружества «Абилимпикс», призёр финала Национального чемпионата прошлого года: «Это моя давняя мечта».

Теперь он не только учит, но и находит настоящие таланты среди школьников и студентов.

Дмитрий Минин, эксперт чемпионата «Абилимпикс», зампредседателя молодёжного содружества «Абилимпикс», призёр финала Национального чемпионата прошлого года: «Я из Минькинской школы».

В день открытия чемпионата «Абилимпикс» на сцене Мурманского областного театра кукол ребята выступили со своими творческими номерами. Также открыла соревнование и наградила лучших экспертов заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Я хотела бы поблагодарить наших наставников … Это труд конкретного наставника».

«Абилимпикс» - это не просто соревнование, а настоящий золотой билет в успешное будущее. Здесь ребята могу самовыразиться, преодолеть боязнь сцены, получить заслуженную награду за свой талант, найти друзей и наставников, а также получить толчок для развития в профессиональном плане.

Наталья Михеева, руководитель регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области: «В дальнейшем «Абилимпикс» способствует поступлению … а студентам возможность успешного трудоустройства по востребованным компетенциям и специальностям в регионе».

Дальше ребята будут соревноваться в своём мастерстве на разных площадках региона, которые будут располагаться в учебных учреждениях области. Церемония закрытия чемпионата и объявление результатов соревнований состоятся 28 апреля.

Комментарии

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VtcnysQ51
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