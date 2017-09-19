В Мурманске стартовал новый сезон программы «Ты - предприниматель»

Его открыл форум «Точка входа», который является отборочным этапом для получения бесплатного бизнес-образования. На открытии сезона побывала съемочная группа «Арктик-ТВ».

В Мурманском арктическом государственном университете стартовал форум «Точка входа», который является отборочным этапом для получения бизнес-образования в рамках программы «Ты - предприниматель». В регионе она реализуется с 2014 года и уже успела зарекомендовать себя. За прошедшие годы в ней приняли участие 3 тысячи человек, а более 100 новых бизнес-проектов воплотились в жизнь.

- В этом году мы привлекали организацию «Топ-100 федеральных тренеров по молодёжному предпринимательству». Это практикующие специалисты, сами являются предпринимателями, они являются также экспертами на федеральном уровне программы «Ты - предприниматель», - Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. - Все эти знания, которые будут транслироваться в программе «Ты - предприниматель», это действительно практико-применимые знания, которые можно будет реализовывать уже на территории Мурманской области.

По официальной статистике только 2% тех людей, которые хотят открыть свое дело, добиваются успеха. Однако участники форума этого года полны идей и амбиций.

Эксперты форума отмечают, что большинство участников желают открыть бизнес в определённых сферах. Среди них лидирует наука и туризм. Сфера продаж для потенциальных предпринимателей сейчас не так актуальна, как раньше.

- Есть несколько основных трендов, которые прослеживаются в России. В первую очередь, это всё, что связано с наукой и инновациями, - говорит Анна Шолина, федеральный эксперт форума «Точка входа», бизнес-тренер. – Это техстартапы – это одно из направлений. Второе развивающееся направление, в котором сейчас можно найти место и быстро вырасти, - это туризм и логистика внутренняя. Трете направление – спорт, здоровье, сберегающие технологии и всё, что связано с нашим здоровьем, поддержанием качества жизни, долготы жизни и все вокруг этого.

Главная цель программы - сделать привлекательной предпринимательскую деятельности. Ведь многие боятся рисковать. И если по окончании этого сезона свой бизнес откроют ещё хотя бы несколько человек, значит, программа существует не зря, считают организаторы.