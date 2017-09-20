В Мурманске стартовал очередной этап оперативно-профилактической акции «Автобус»

Во время акции сотрудники ГБДД проверяют не только документы водителей, но и техническую исправность транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками. «Подобные рейды уже стали традицией и постепенно приносят свои плоды, - отмечает Дмитрий Либгард, заместитель начальника отдела ГБДД УМВД РФ по городу Мурманску. - Но всё равно нарушения имеют место быть. Например, за два дня проведения этого мероприятия мы уже выявили 20 административных правонарушений. За 12 месяцев у нас выявлено 326 административных правонарушений при осуществлении перевозки пассажиров.

В основном нарушения связаны с техническим состоянием транспортных средств: различные повреждения шин, отсутствие стёкол в салонах, неисправные аварийные выходы. Но и укомплектованность не всегда соответствует требованиям: отсутствует огнетушитель или знак аварийной остановки. Номерные знаки – первое, на что падает взгляд опытного сотрудника дородной полиции. Но и тут, к сожалению, встречается много нарушений.

Например, за плохо читаемый номерной знак водителю грозит административный штраф в размере пятисот рублей.

- Этот автомобиль сейчас вернётся на базу, ему подкрасят номера и он опять поедет на маршрут, - сообщил Константин Маслов, исполняющий обязанности директора ООО «Першерон».

К новой технике претензий меньше. Машины соответствуют европейскому стандарту и всем правилам безопасности.

Рейд закончится 26 сентября. До следующего вторника сотрудники дорожной полиции в разных точках города проверят все пассажирские транспортные средства.