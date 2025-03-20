В Мурманске стартовал первый чемпионат России по зимнему плаванию

Для мероприятия подготовили специальный бассейн на Семёновском озере.

Кольское Заполярье – не самое тёплое место для водных процедур. Чаще всего сюда приезжают покататься на лыжах или сноубордах по крутым склонам зимних курортов, но есть и те, кому мороз не помеха для того, чтобы устроить заплыв в водах Крайнего Севера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это большая радость и честь принимать первый официальный чемпионат России в городе-герое Мурманске в преддверии Международного арктического форума, в преддверии 90-летия Полярной Олимпиады. И действительно, чтобы весь Мир видел, какие мощные, смелые у нас живут люди со всей страны и гражданские, и военные будут участвовать в этом заплыве».

Церемонию открытия первого чемпионата России по зимнему плаванию посетил и министр развития Дальнего Востока и Арктики.

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «У природы нет плохой погоды, особенно в Арктике! И, тем более, для такого спортивного праздника. Так радостно здесь видеть людей со всей России и Дальнего Востока, и из южных регионов. И то, что одновременно и наши моряки на следующий день после Дня подводника выступают, и молодые, и взрослые люди – это большой праздник. Поздравляю с этим Мурманскую область и всю нашу Арктику».

Чемпионат такого масштаба в Мурманской области организовывают впервые. Сюда съехались и профессионалы, и любители со всей страны. Сергей Тюрин, как только узнал о предстоящем событии, сразу купил билеты в Заполярье, хотя путь из Владивостока был неблизкий. Но это участника не остановило, в спорте он давно.

Сергей Тюрин, участник Чемпионата России по зимнему плаванию, г. Владивосток: «Как обычно, всё получилось случайно. Занимался открытой водой, плавал в море, оно постепенно у нас во Владивостоке становится холодным. Дальше хочется что-то делать, а выход был один – только продолжать плавать в холодной воде».

В организации чемпионата принимали участие и мурманские спортивные центры. Например, сотрудники «Авангарда» помогали выпиливать на Семёновском озере лёд. Устанавливали бочки с тёплой водой, так называемые «фураки», чтобы пловцы могли отогреться после заплывов, тоже их рук дело.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «Сложностей больших не было: выпилили бассейн, чашу бассейна, организовали, обустроили его, привезли наши фураки, которым сейчас все участники удивлены. Со всей России приехали, говорят, что только в Мурманске такие большие ванны и они могут всей командой обогреться».

Чтобы все прошло на ура к участию в событии привлекли ветеранов спорта. Игорь Лукин 17-кратный чемпион мира по зимнему плаванию, но в Мурманск приехал не за новой медалью. Он организовывает такие масштабные состязания.

Игорь Лукин, организатор соревнований, г. Петрозаводск: «Надеюсь, что здесь будет установлено несколько рекордов России. При такой организации. Вообще, мурманчане великолепно отнеслись к этому. Наверное, самое лучшее такое обрамление бассейна, лучше пока я не видел».

Всего в первом чемпионате России по зимнему плаванию участвуют 300 спортсменов, параллельно проводится традиционный турнир среди ветеранов и любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025». А после этих соревнований уже во Владивостоке состоится финальный Кубок России по зимнему плаванию.

Вода в озере сегодня 0,7 градуса, она уже покрывается тонкой ледяной коркой. Но это не мешает нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, ведь их согревает не только зажигательная музыка, крики болельщиков, но ещё наша русская душа.