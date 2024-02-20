В Мурманске стартовал проект «ИнформУИК»
- Здравствуйте, меня зовут Елена. Я член вашей избирательно-участковой комиссии. Вот мой документ…
С 17 февраля и по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирный обход избирателей. Это сделано для того, чтобы рассказать гражданам о порядке, способах и сроках голосования.
Иван Алексеев, сотрудник участковой избирательной комиссии №116 г. Мурманска: «Мы занимаемся тем, что информируем жителей города Мурманска о предстоящих выборах Президента Российской Федерации. Собираем параллельно важную информацию. Задача каждого обходчика пройти за две недели сотни квартир. Ходим мы парами».
Отличительные знаки обходчиков – белый жилет и белая сумка с символикой выборов, есть бейдж с фамилией и печатью участковой комиссии.
- Выборы Президента Российской Федерации проводятся 15-16-17 марта, три дня. Скажите, вы будете голосовать?
- Да.
- Каким способом вам удобнее голосовать?
Благодаря такой информации «из первых уст» северяне получат объективную и достоверную информацию о предстоящих выборах. Не стоит забывать о том, что любой желающий сможет проголосовать из дома, главное, подать для этого заявление.