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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.25 19:30

В Мурманске стартовал пятый сезон Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»

Он реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи.

В столице Кольского Заполярья на базе Мурманского арктического университета прошло торжественное открытие пятого юбилейного сезона конкурса «Твой ход». На этот раз участие в региональном туре приняли студенты высших и средних специальных учебных заведений со всей области.

Ольга Малкова, заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области: «Преимущественно здесь ребята из Мурманска. Но много студентов и из филиалов нашего вуза в других муниципалитетах. Большая аудитория собралась из разных ребят».

Во время презентации сезона участникам представили 5 конкурсных треков. Из них два - «Объединяю» и «Вдохновляю» - были внедрены организаторами только в нынешнем году. Кроме того, студентам рассказали и о других нововведениях.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике Мурманского арктического университета: «Появились новые треки, связанные с региональными командами, со старостами. Внедрили такую активность, как, например, «дебаттл». Это всё позволит студентам ещё более охотно вовлечься в экосистему проектов платформы «Россия – страна возможностей» Росмолодёжи».

Отметим, что за пять лет существования конкурса «Твой ход» он помог объединить крупнейшее в стране студенческое сообщество. И, по мнению Любови Лычкиной, проректора по молодежной политике Мурманского арктического университета, растущая популярность конкурса среди учащихся образовательных организаций закономерна и обоснована. Ведь он предоставляет студентам возможность не только проявить себя, создать востребованный проект и усовершенствовать свой вуз, регион, но и найти единомышленников и даже друзей.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике Мурманского арктического университета: «Здесь всё завязано на том, что студенты вовлекаются в сообщества единомышленников. Даже, если у тебя нет своего проекта, ты можешь зайти и поучаствовать в опросах, которые позволяют принимать решения в отношении молодёжи, или быть инициатором своих исследований. И тогда ты взаимодействуешь не только с учащимися из Мурманска, а это 200-300 человек, но и со студентами со всей России».

В рамках конкурса участники отправятся в путешествие по стране, посетят сотни разнообразных молодёжных событий, форумов, а также постажируются в именитых федеральных организациях. Более того, при желании карьерный центр поможет студентам с поиском работы. А учащиеся, чьи проекты по итогу признают лучшими, получат денежное вознаграждение - премию в размере 1 миллиона рублей.

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