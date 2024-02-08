В Мурманске стартовал региональный чемпионат «ЮниорПрофи»

В рамках чемпионата школьники региона продемонстрируют свои навыки в разных областях, к примеру, в инженерии или искусственном интеллекте.

«ЮниорПрофи» - это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет, благодаря которой ребята изучают и применяют на практике перспективные для будущей работы компетенции. В рамках чемпионата участники решают задания, которые максимально приближены к реальной жизни. Такая практика помогает им понять, с чем придётся работать в будущем.

Антон Дубовицкий, заместитель директора Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это те специальности, те направления, которые будут востребованы в ближайшем будущем. На сегодняшний момент существует ещё одна глобальная задача - это импортозамещение. Надо, чтобы ребята после школы могли работать с этим оборудованием, могли работать на предприятиях, которые используют передовые технологии».

В чемпионате участвуют более 90 школьников Мурманской области. Для ребят открыты следующие направления деятельности: инженерный дизайн систем автоматизированного проектирования, прототипирование, мобильная робототехника, интернет вещей, электроника, нейронные сети, лабораторный химический анализ.

Николай Малышкин, региональный эксперт, член жюри чемпионата «ЮниорПрофи»: «Мы отвечаем за судейство «ЮниорПрофи» по направлению мобильная робототехника 10+ и 14+. Это состязание, в котором дети соревнуются, чтобы показать своё профессиональное мастерство, включая поведение, пунктуальность, соблюдение порядка, вежливость и выполнение самих заданий».

Северяне соревнуются за звание лучших как в команде, так и индивидуально. К примеру, Василий и Степан работают вместе над созданием робота-фермера, который будет выполнять поставленные задачи и заменит ручной труд.

Василий и Степан, участники чемпионата «ЮниорПрофи: «Наша задача заключается в том, чтобы собрать шары и рассортировать их по цветам. Мы их собираем с помощью комбайна, шар проваливается в отсек, чтобы потом их передать на конвейер, а далее сортируем их по цветам».

В других аудиториях дети трудятся, к примеру, над созданием прототипа детской карусели или над системой «Умный дом». Несмотря на столь юный возраст, их способностям может позавидовать даже взрослый, поэтому судьи оценивают работы непредвзято.

Ирина Шуньгина, член жюри чемпионата «ЮниорПрофи», педагог детского технопарка «Кванториум»: «Критерии оценивания объективные. У нас проверяется чёткость выполнения определённых параметров. Если эти параметры не выполнены, то оценка не проставляется. Это помогает избежать субъективной оценки, подсуживать какой-то команде. Это проходит долго, потому что объём работы большой, но оценим всё».

Участники чемпионата, которые отлично проявят себя на региональном этапе, получат медали, а также рекомендации для участия во всероссийском конкурсе «Профессионалы», который состоится уже в апреле.