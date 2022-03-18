В Мурманске стартовал региональный этап педагогического конкурса «Сердце отдаю детям»

В схватке за самую интересную подачу материала сойдутся учителя из 14 муниципалитетов Мурманской области.

Лучшие педагоги дополнительного образования приехали со всех уголков Заполярья, чтобы представить различные направления работы с детьми. У каждого из них свои методы, уникальные фишки и наработки, которые они готовы показать коллегам и членам жюри.

Алексей Варламов, педагог дополнительного образования из г. Апатиты: «В конкурсной программе я буду показывать веб-дизайн, рассказывать про свою программу. Я считаю, что она уникальная, потому что нигде я такого не видел. Я разработал полностью программы, с которыми работаю, они бесплатны и доступны всем. У этой программы есть возможность работать онлайн, что расширяет круг общения, можно работать с детьми из других муниципалитетов».

Анна Тихомирова, педагог дополнительного образования г. Мурманск: «Каждое подобное участие в таком конкурсе мобилизует силы педагога. Это обучение чему-то новому, приобретение новых знаний, общение и знакомства с коллегами, конечно, способ показать себя и проверить свои силы».

Свои персональные методики представляют как молодые конкурсанты, так и педагоги со стажем. Стать первым и выйти на всероссийский этап мечтают все, однако, проигравших в этом конкурсе не будет – каждому из участников удастся открыть для себя новые горизонты и достичь новых профессиональных вершин. На протяжении трёх дней педагоги будут проходить в центре «Лапландия» различные тренинги, воркшопы и мастер-классы.

Трёхдневная образовательная программа поможет педагогам подготовиться к конкурсным мероприятиям полуфинала, которые будут проходить с 4 по 8 апреля.