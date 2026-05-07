В Мурманске стартовал ремонт основных автодорог

Уже с 1 мая идёт ремонт дороги по улице Юрия Гагарина. Проконтролировать процесс приехали глава города Мурманска и заместитель губернатора.

Запланирована модернизация на двух участках: от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова и оттуда до улицы Магомета Гаджиева. Предусмотрена замена бортового камня, ремонт люков, укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство ограждений и тактильной плитки на пешеходных переходах.

Работы проведут по полосам движения так, чтобы одна из них была открыта для проезда транспорта.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Работы идут хорошим темпом. Погода нас немного приостановила, когда был снегопад, но сейчас позволяет, поэтому продолжаем. Ведётся демонтаж, выставление бортового камня, постараемся, чтобы всё было выполнено с опережением, и меньше дискомфорта было для автовладельцев. Также следим за тем, чтобы ремонт тротуара был сначала с одной стороны, а потом с другой».

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В этом году наш регион работает по трем проектам: Президентский национальный проект, народная программа-план «На Севере – жить!» и реновация ЗАТО. Работами охвачены все муниципалитеты, региональные дороги и муниципальные улично-дорожные сети».

В этом сезоне в областном центре преобразят 29 дорожных объектов. Протяжённость этих обновленных участков составит почти 16 километров.