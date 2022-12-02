В Мурманске стартовал сезон зимних видов спорта

В честь этого события в мурманской Долине Уюта провели ряд соревнований и открыли бесплатные сеансы катания на льду.

В Долине Уюта уже лежит снег, а значит, настало самое время для зимних активностей. Одно из популярных видов отдыха у мурманчан – катание на коньках. И на хоккейном корте комплекса это развлечение доступно бесплатно. Многие приходят на этот каток семьями, чтобы весело провести свободный вечер.

Артём Моисеев, мурманчанин: «Здесь ухаживают за площадкой. Сюда можно прийти спокойно с семьей, что мы и делаем. Я живу здесь по соседству, мы все с удовольствием катаемся. Что касается Долины Уюта, то мне кажется, что это единственное место сейчас в Мурманске, где настоящая зима».

Действительно, Долина Уюта покрыта искусственным снегом и здесь уже можно покататься и посоревноваться. Вообще, в Мурманской области по-прежнему самыми популярными видами зимнего спорта остаются лыжи и сноуборд. И их время уже настало.

А ещё впереди много сюрпризов.

Денис Шляпников, генеральный директор АНО «Спорткульт 51»: «Планов громадье, но самый главный, который мы все ждём, это 88-й Праздник Севера и, естественно, лыжный марафон, который входит в топ-3 всех лыжных марафонов России. К нему уже готовимся. Было проведено несколько совещаний по Празднику Севера, уже есть визуализация наградного фонда».

Зима только началась, а значит, ещё есть время придумать себе отличный способ весело и активно отдыхать в этот период и на новогодних праздниках.