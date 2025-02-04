В Мурманске стартовал традиционный городской конкурс «Ступеньки мастерства – 2025»

В стенах мурманского детского сада №78 состоялась торжественная церемония открытия традиционного городского конкурса среди педагогов дошкольного образования «Ступеньки мастерства – 2025».

Екатерина Малкова, заведующая детским садом №78 города Мурманска: «На самом деле, девочки получают колоссальный опыт, пройдя все этапы этого конкурса. Они очень сильно меняются, становятся только лучше».

Побороться за победу и продемонстрировать свой профессионализм в детский сад приехали наиталантливейшие воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре со всего Мурманска.

Дарина Гаврилова, участница конкурса «Ступеньки мастерства – 2025», воспитатель подготовительной группы детского сада №125 города Мурманска: «Очень приятно, что меня наш детский сад направил поучаствовать в этом конкурсе, попробовать себя, постараться пройти все испытания, показать свои возможности. Очень переживаю. И детям своим говорю, что Дарина Владиславовна будет выступать. Нужно готовить занятия для других детей, а это ещё сложнее. Своих малышей ты знаешь, а когда приходишь к другим детям, то не представляешь даже, чего ожидать. Поэтому очень волнительно и страшно».

К слову, в этом году в первом этапе конкурса приняли участие 395 педагогов. Во второй же этап прошли только 18. Каждый из них стал лучшим в своём учреждении. И в этом конкурсантам помогли опытные педагоги-наставники.

Татьяна Чепой, старший воспитатель детского сада №78 города Мурманска: «Конкурсант должен быть молодым, энергичным, знающим. А все остальные сотрудники детского сада всегда помогают ему. Кто-то добрым словом, кто-то ценным советом, кто-то помогает подготовить пособие или материал, найти в интернете необходимую участнику информацию. Поэтому, когда детский сад достигает каких-то вершин, конкурсантка идёт на областной конкурс или дальше в Москву. И это всегда заслуга всего коллектива. Но при этом мы не умаляем заслуг наших конкурсанток».

Следует отметить, что «Ступеньки мастерства – 2025» - это муниципальный этап двух Всероссийских конкурсов: «Воспитатель года России – 2025» и «Педагогический дебют». В случае победы в нём, а также в последующих региональных соревнованиях участники получат уникальную возможность представить область на уровне страны.

Екатерина Малкова, заведующая детским садом №78 города Мурманска: «Сначала у них проходят этапы внутри садов, где выбираются лучшие воспитатели. Потом победителей отправляют на городской этап. Здесь есть несколько номинаций: «Дебют», в котором участвуют молодые конкурсантки со стажем работы меньше трёх лет, и «Воспитатель года», где участвуют уже более опытные педагоги. Соответственно, сначала проходит первый этап, там выбираются финалистки, а в финале определяется победитель. Победитель конкурса отправляется на региональный этап «Воспитатель года».

Участники конкурса уже провели для детей ряд увлекательных мастер-классов, а также креативных занятий с применением современных методов и приёмов обучения.

Екатерина Малкова, заведующая детским садом №78 города Мурманска: «На самом деле, иногда всё лучшее – хорошо забытое старое. Но участницы показывают своё современное видение и находят новые подходы, методы, формы. Это главная задача конкурсанток».

Частью церемонии стали яркие и неординарные выступления воспитанников детского сада, которые они совместно с педагогическим коллективом учреждения подготовили для конкурсантов и других гостей.

Отметим, участникам предстоит пройти ещё два непростых конкурсных испытания: «Просветительское мероприятие с родителями» и «Педагогическое мероприятие с детьми», которые состоятся 10, 12 и 13 февраля.