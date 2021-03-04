В Мурманске стартовал традиционный рождественский турнир по баскетболу памяти Виктора Блохина

В стенах легкоатлетического манежа в областном центре кипят нешуточные страсти, стук мячей едва ли не заглушает команды судей.

Сразиться за звание лучших приехали сильнейшие команды со всей области, а среди них участники из Мончегорска, Кировска, Апатитов, Североморска, Мурманска и Полярного. Юные спортсмены собираются ежегодно, чтобы почтить память основоположника баскетбола в Заполярье.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области: «Для нас очень важно проведение таких турниров, которые посвящены тренерам, которые родом из Мурманской области и долгие годы посвящали свою жизнь развитию баскетбола».

В Мурманской области баскетбол активно развивается: в 11 спортивных школах, этой игре учатся около 1780 детей. В памятном турнире примут участие молодые люди до 19 лет, команд участниц - 6.

Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Баскетбол развит практически в каждом городе благодаря Виктору Александровичу, его стараниям, его усилиям детские юношеские спортивные школы появились практически в каждом городе Мурманской области».

Поддержать мурманских спортсменов так же пришёл служитель церкви, он напомнил баскетболистам, что побед без поражений быть не может. По словам священника, человек, занимаясь спортом, поддерживает своё тело для духовных подвигов.

Игорь Степовый, священник храма «Спас на водах», г. Мурманск: «Церковь неоднократно бывает на таких событиях, благословляет эти мероприятия, призывает Божие благословление на них и даёт наставления как спортсмену, как христианину себя повести, если он проиграет или выиграет».

Сражаться за победу спортсмены будут 4 дня, финал турнира состоится в воскресенье. Лидирующие команды получат возможность поехать на Первенство Мурманской области по баскетболу и даже России.