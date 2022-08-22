В Мурманске стартовал турнир по дворовому футболу

Три команды приняли участия в игре. «Наш дворовой спорт» – это большой проект Агентства развития ЖКХ по возрождению дворовых активностей, в частности дворового футбола. Партнёром выступила консалтинговая компания «Инноватика». А управляющая компания «Севжилсервис» организовала ремонт спортивной площадки на улице Аскольдовцев, благодаря чему состоялась игра.

Три команды приняли участия в игре.

«Наш дворовой спорт» – это большой проект Агентства развития ЖКХ по возрождению дворовых активностей, в частности дворового футбола. Партнёром выступила консалтинговая компания «Инноватика». А управляющая компания «Севжилсервис» организовала ремонт спортивной площадки на улице Аскольдовцев, благодаря чему состоялась игра.

Татьяна Зеленина, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Первое, что хочется сказать, в этом году мы провели ремонт спортивного корта, выполнили окраску. Мы узнали об этом проекте, который своё начало получил в прошлом году, и решили также поучаствовать в нём. На мой взгляд, это хорошая идея вводить дворовый спорт, привлекать к нему детей».

Силами управляющих компаний были реконструированы 4 дворовых корта в Ленинском и Первомайском районах, а также в Североморске. Помимо футбольных игр проект предусматривает мастер-классы для детей, эстафеты, волейбольные турниры и многое другое.

А происходит дворовый футбол среди команд «Северный флот», «Стольный град» и «Адмирал Кузнецов». Как отмечает организатор мероприятия, у игроков серьёзный спортивный уровень подготовки.

Александр Чернецов, организатор проекта «Наш дворовый спорт»: «Дворовый футбол, как видите, жив. Он развивается, наша основная задача всё-таки реанимировать, то самое старое наследие уличного спорта».

Дворовый футбол собрал вокруг корта не только взрослых болельщиков, но и самых юных северян.

Ян Мезенцев, председатель правления некоммерческого партнёрства «Жилищно-строительное объединение Мурмана»: «Это программа собирает под свои знамена все возраста для того, чтобы они принимали участие в развитие спорта Мурманской области. Спорт, который будет являться заменой тем вредным тенденциям, которые появились в нашем обществе. Я имею ввиду курение, употребление наркотиков, спиртных напитков. Мы делаем всё для того, чтобы растить здоровое поколение».

Игра сыграна, результаты подведены. Победу одержала команда «Северный флот», на втором «Стольный град» и третье место у «Адмирала Кузнецова».

Алексей Завьялов, игрок команды «Северный флот»: «Здорово, воспоминаю детство, дворовой футбол, азарт, энергия, борьба. Всё это в совокупности вызывает уйму эмоций».

Следующая игра состоится 3 сентября в Североморске, а финал пройдёт 10 сентября в Мурманске. За первое место в каждом отборочном туре команда получит 10 тысяч рублей. А вот победителей турнира ждёт поощрение в размере 50 тысяч рублей. Призовой фонд обеспечивают партнёры проекта.