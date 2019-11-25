В Мурманске стартовал V региональный чемпионат «ЮниорПрофи»

Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» стартовал в Областном центре дополнительного образования «Лапландия». Команды школьников и студентов колледжей Мурманской области продемонстрируют на практике свои знания в области прорывных технологий. К участию в состязании приглашены начинающие it-шники, программисты - ребята от 10 до 17 лет.

«У нас в этом году 30 команд приехали, - говорит Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». - Этих детей всех мы знаем, это победители различных соревнований в компетенции мобильная робототехника, электроника, дизайн CAD. Состязания дают возможность испытать свои умения и навыки по современным стандартам будущих профессий. А также получить ценный практический опыт».

Василий Анпилов с удовольствием принимает участие в таких конкурсах. Например, в этом году он получил задание создать трёхмерный прототип деталей для последующей печати на 3D-принтере. По словам молодого человека, трудности его не пугают, а только подогревают интерес.

3D моделирование особенно необходимо для испытания новых механизмов на производстве, перед тем как запустить устройство в серию. Это позволяет сократить издержки, повысить точность изготовления, а соответственно и качество, свести процент брака к минимуму.

«В будущей жизни им это пригодится в различных отраслях, - уверен Андрей Возженников, эксперт соревнований, - связанных с машиностроением или приборостроением. Если речь идёт о прототипировании в производстве деталей, то необходимо поработать на 3Д-моделях, где эта компетенция и нужна».

В течение трёх дней команды будут работать на пяти тематических площадках. Выполнение заданий оценит профессиональная экспертная комиссия. Победители отправятся в марте 2020 года в Москву, чтобы представить Мурманскую область на национальном чемпионате.