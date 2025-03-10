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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.25 19:30

В Мурманске стартовал Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Ворошиловский стрелок 2025», посвящённый Году защитника Отечества

Детско-юношеский фестиваль «Ворошиловский стрелок» берёт начало ещё во времена Советского Союза. И до сих пор он ежегодно проходит по всей России. В том числе, конечно, и в Мурманске.

В городе-герое состоялся первый муниципальный этап фестиваля, площадкой для которого на этот раз выступил Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия».

Сергей Тян, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Мурманска, член президиума Регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области: «Наши прадеды, все, кто прошёл через «Ворошиловский стрелок», потом защищали нашу Родину, отстояли её от фашистско-немецких захватчиков. Здесь сейчас выступают уже их правнуки, которые защищают, поддерживают нашу историю и отдают дань памяти русским воинам и каждому, кто к Великой Победе был причастен».

Всего в муниципальном этапе приняли участие 11 команд из разных школ Мурманска. Они соревновались в трёх дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя, неполной разборке-сборке автомата Калашникова и отжиманиях.

Сергей Тян, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Мурманска, член президиума Регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области: «Наши мальчишки и девчонки, юные стрелки, защитники и защитницы Отечества должны уметь обращаться с оружием, приводить его в порядок, разбирать и собирать, а также, конечно, из него стрелять. А для того, чтобы хорошо стрелять, у них должны быть крепкие руки, крепкое здоровье, поэтому они ещё и отжимаются. А мы следим за правильной техникой выполнения. Отжимания должны быть без прогибов в пояснице. Важно, чтобы всё тело работало. Отжимания кажутся простым упражнением, но на самом деле при правильном выполнении оно очень энергозатратное».

В этом году побороться за право участия в региональном этапе приехали и юные представительницы прекрасного пола. Они прошли все испытания наравне с мальчишками. А в некоторых дисциплинах им даже удалось превзойти юношей. Например, юнармеец Нурай, показала отличные результаты в разборке и сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Нелегко дались талантливой девушке только отжимания.

Школьница призналась, что решила принять участие в фестивале не ради победы, а ради самого дорогого для неё человека – мамы.

Нурай Сулеймандзаде, участница фестиваля «Ворошиловский стрелок 2025» и член Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия»: «Я участвую, потому что хочу сделать подарок маме на 8 Марта, сделать так, чтобы она гордилась мной».

Иную цель преследует Артём Никитин, ученик Кадетской школы. Юноша участвует в фестивале уже в 5 раз. И в этом году он всерьёз настроен, как минимум, дойти до всероссийского этапа.

Артём Никитин, участник фестиваля «Ворошиловский стрелок 2025» и ученик Кадетской школы города Мурманска: «Мы готовились всю прошлую и эту неделю.  Думаю, что смогу пройти. В принципе, я стрелял хорошо, в отжиманиях тоже проявил себя плюс-минус неплохо».

По итогам соревнований дальше прошли лишь 4 команды. Они представят Мурманск на региональном этапе, который состоится в мае.

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