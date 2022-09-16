В Мурманске стартовал Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯРЧЕ

На протяжении двух недель все желающие могут присоединиться к увлекательным тематическим играм, лекциям, интерактивам и выставкам. Фестиваль «ВместеЯрче» проходит в регионе в седьмой раз. Цель проекта: обратить внимание молодёжи на бережное отношение к энергоресурсам и природе. Организаторами выступают Министерство образования и науки и Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ: «У нас сегодня с вами прекрасное мероприятие. В седьмой раз мы открываем фестиваль «ВместеЯрче». Говорим про энергосбережение, поговорим про природу, про участие детей и всех заинтересованных в этом мероприятии. Много событий, две недели труда и много опыта».

С каждым годом фестиваль набирает популярность, становится ещё ярче и интереснее. В этом году ожидают около 7000 участников, увеличивается и количество партнёров у проекта.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы в этом году тоже активно принимаем участие в данном мероприятии. Для нас это способ продемонстрировать молодёжи современные технологии, которые сейчас внедряются на предприятии. Такие, например, как внедрение системы контроля качества воды, который помогает автоматически отслеживать качество воды, которая поступает в дома. Поэтому очень важно для людей и для участников фестиваля доносить эти новые современные тенденции».

Тематические мероприятия состоятся на разных площадках города, в областных и муниципальных образовательных организациях, в учреждениях культуры и спорта. Но точкой притяжения фестиваля остается областная научная библиотека.

Все желающие смогут присоединиться к лекциям, настольным играм, кинопоказу и научным шоу. До 30 сентября запланировано более 100 мероприятий на 70 площадках. Ознакомиться с полой программой фестиваля можно в официальной группе «ВКонтакте» #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2022| Мурманская область.