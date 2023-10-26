В Мурманске стартовал Всероссийский форум дошкольного образования

На нём собрались педагоги не только из нашего региона, а со всей страны. «Воспитатели России: дошкольное образование Заполярья» - так называется Всероссийский форум, который стартовал в Мурманске. На нём педагоги страны обсуждают актуальные методы образования малышей, направления, необходимые для развития юного поколения.

Наталья Найденова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Крайне важно учитывать и российскую культуру, местные традиции и конечно, понимать, что наши дети развиваются очень быстро и давать возможность им пользоваться этими благами, которые сейчас у нас есть».

Форум проводится в Мурманске впервые. И его основная цель - акцентировать внимание педагогического сообщества на инновационных образовательных подходах и практиках. Среди таких - реализация технологий личностного общения.

Ольга Смирнова, доцент кафедры дошкольного образования Института развития образования Мурманской области: «Система образования отличается коренным образом, поскольку сейчас в детских садах реализуется новая федеральная образовательная программа. И идеи субъектной позиции ребёнка, его взаимодействие полноценное и партнёрское со взрослыми и сверстниками, является определяющей. И меняет всё содержание дошкольного образования».

Форум воспитателей в Мурманске организован на пяти площадках, он продлится два дня. В программу включены мастер-классы, разнообразные лекции с экспертами и пленарное заседание.