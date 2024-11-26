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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.24 19:30

В Мурманске стартовал Всероссийский форум креативных индустрий

С 26 по 28 ноября предприниматели, самозанятые и просто интересующиеся люди смогут узнать, как правильно развивать свой бизнес, как выработать свою стратегию, а также заведут полезные для их дела знакомства.

VIII Всероссийский форум «Креативные индустрии Арктического региона» начали с показа одежды, пошитой северными модельерами. Но тематика встречи заметно шире и не ограничивается авторскими вещами. 

Татьяна Белевских, директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ: «Креативные индустрии -  это очень интересный момент в развитии Арктических территорий, потому что мы всегда говорим, для кого-то полярная ночь, полярный день – это источник проблем, а для нас - это актуальные творческие дизайнерские задачи. И как раз наш форум показывает то, что жизнь в Арктике может быть яркой, интересной, увлекательной».

Творчество людей – это не просто развлечение, а ещё и деятельность, которая развивает и дополняет экономику, уверена Татьяна. На форуме предприниматели смогут усовершенствовать свои идеи с помощью интенсивов и уроков от спикеров.

Мария Степанова – предметный и промышленный дизайнер. Она знает, как правильно оформлять сувенирную продукцию и на своей лекции девушка расскажет о тонкостях в этом, казалось бы, простом, деле.

Мария Степанова, руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» школы дизайна НИУ ВШЭ, г. Москва: «В любом сувенире, на самом деле, есть несколько составляющих. Я заметила, что многие мастерицы любят показать всё, на что они способны внутри одного небольшого объекта, а это, конечно, отвлекает внимание. И иногда, убрав несколько деталей, значительно улучшается и упрощается и производство, и внешний вид. Зритель сразу понимает, куда смотреть, есть то, что точно цепляет, а не просто какой-то ковёр из всего».

Также важно уделить внимание качеству своего изделия. Несмотря на то, что многие люди могут что-то купить не глядя, всё равно подсознательно они обращают внимание и на внешний вид. Для маленьких сувениров важно также уделить внимание и упаковке, которая передаёт заботу об изделии и характер бренда покупателю.

Но как развиваться в современном мире производителям мебели и декора интерьера?

Мила Китайгородская, дизайнер-декоратор, г. Москва: «Сейчас в тренде коллаборации между производителями и дизайнерами. Для чего? Как раз, чтобы создавать тот уникальный предмет декора или тот уникальный предмет интерьера, который удовлетворит все потребности конечного потребителя, который удовлетворит тренды на рынке. Сейчас у нас рынок очень гибкий и меняется, сильно меняется. У нас идёт вектор на экологию, вектор на ACG развитие в бизнесе».

Для дизайнеров интерьера важно понимать тренды современности и адаптировать их. Например, можно разрисовать старое пианино или же пробки от бутылок переработать в современную столешницу. Но это всего лишь наполнение. Важен ещё и фасад того места, куда будут приходить люди и которое потом захочется показать всему миру.

Никита Асадов, архитектор, г. Москва: «Мы планируем обсуждать тему широких креативных индустрий в Арктике, в том числе те креативные индустрии, которые возможны в Мурманской области. Сейчас одно из направлений, которое в целом по стране и в Арктике, кстати, развивается достаточно серьёзно – это киноиндустрия, потому что это такая понятная и уже сформировавшаяся экономика».

За два дня мурманские предприниматели и дизайнеры узнают от экспертов, что такое креативные индустрии, как их развивать в Мурманской области. А также, как адаптировать свой бизнес под жителей Арктических регионов.

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