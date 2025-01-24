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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.25 19:30

В Мурманске стартовал Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - сила России»

Для участия в форуме в столицу Заполярья приехали представители муниципалитетов со всей страны, в том числе и недавно присоединенных областей.

Первый этап Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» начался с обсуждения вопросов экологической обстановки в стране. Например, губернатор Мурманской области поделился желанием добиться баланса между развитием Арктики и сохранением хрупкой природы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам, конечно, ни в коем случае нельзя отрываться от тех мест, той земли, где каждый день люди выходят из своего подъезда, ходят по своему городу, своему посёлку и очень важно, что они вокруг себя видят и чувствуют».

Для того, чтобы северяне жили в комфортных условиях в Мурманской области восстановили более 8,5 тысячи гектаров лесов, очистили около 3 километров береговой линии от мусора и рекультивировали более 1600 свалок. Однако, остались проблемы, которые ещё нужно проработать.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, есть вещи, над которыми всем нам нужно работать. Чтобы всё-таки на федеральном уровне были урегулированы сложности в действующих законах, чтобы нам решить вопрос вывоза автопокрышек с контейнерных площадок, куда их выбрасывают люди. Сейчас мы это делаем в условиях административного нажима, давления. Тем не менее, нужно законодательно это урегулировать».

По итогам прошлого года Мурманская область вошла в 20-ку регионов России по качеству жизни в рамках рейтинга Агентства стратегических инициатив. В нём учитываются различные показатели, которые распределены по десяти элементам среды согласно аспектам жизни человека. «Чистота и экология» – один из них.

На форуме представители Кольского Заполярья поделятся с коллегами из других регионов тем, как добиться такого результата.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления: «13 площадок, где мы посмотрим лучшие практики, где мы услышим, как юг России работает, север, восемь федеральных округов. Мы посмотрим и услышим, где не нужно ждать федеральных решений, люди уже работают и готовы поделиться опытом».

По итогам осени прошлого года Мурманская область стала лидером Национального экологического рейтинга регионов России, заняв 2-е место по стране и 1-е - по Северо-Западному федеральному округу.

Андрей Шевченко, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ: «Эта площадка для того, что мы даём возможность, особенно муниципальным образованиям, главам муниципалитетов высказаться по тем вопросам, проблемам, которые на их взгляд нужно решать, потому что, ещё раз повторю, у нас не стоит задача отчитаться, отчетов у нас хватает. Нам очень важно на этих площадках услышать, а что необходимо сделать для того, чтобы тот или иной нормативный акт или закон работал, а без такой обратной связи очень сложно понять».

В конце прошлого года в России произошёл ряд экологических катастроф. В керченском проливе потерпели крушение два мазутных танкера. Последствиями может стать закрытие туристического сезона в Краснодарском крае и Крыму. Чтобы решить возникшую проблему на помощь бросились не только волонтёры со всей страны, но и специалисты МЧС из других регионов России.

Анатолий Перепелин, глава Тихорецкого района Краснодарского края: «Мы здесь собираемся, наша страна очень большая. У каждого субъекта своя специфика. У нас у всех есть полномочия, которые определены 131 ФЗ. И есть задачи, которые мы должны выполнять на местах, но вот эти задачи можно достигать разными методами, способами. Мы собираемся в рамках таких региональных дней, в рамках форума «Малая Родина - сила России», где обсуждаем с коллегами из разных субъектов проблематику, обмениваемся опытом. Находим какие-то общие решения».

Также на экодне обсудят проблему новых регионов России, которые страдают не только от боевых действий, но и от их последствий.

Галина Данильченко, глава администрации городского округа Мелитополь Запорожской области: «Сейчас у нас главная задача – это интеграция в правовое, в экономическое, социальное и естественно экологическое пространство Российской Федерации. К сожалению, нам досталось тяжёлое наследство от киевского режима. Экологией, конечно же, никто не занимался, поэтому для нас сейчас очень важно максимально быстро научиться работать с этими проблемами, потому что проблем, к сожалению, много».

Так, Мурманская область стала не просто площадкой для обсуждения региональных проблем, а поиском идей для их решения.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления: «Если ничего не говорить, ничего не делать, всё время говорить, что всё плохо-плохо, то это же наша с вами жизнь, у нас нет с вами второй жизни. Либо мы сейчас объединяем усилия и делаем, меняем, бьёмся, стучимся, либо смирились и рассказываем, где-то хорошо. Но я сегодня ещё раз поняла, что на Севере – жить, это что-то менять, а капитан на корабле в Мурманске есть, он сегодня показал, сказал правду, что проблемы-то есть, чего там говорить, но показал ещё раз, что команда способна их решать».

Первый этап форума «Малая Родина – сила России» был посвящён экологической обстановке в стране, а во втором участников ждут бизнес-миссии на Кольскую ГМК в Мончегорске, на Кировском филиале АО «Апатит» и на самой северной АЭС в Европе – Кольской атомной электростанции в Полярных Зорях.

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