В Мурманске стартовал Всероссийский отборочный тур чемпионата России по Северо-Западу среди барменов

Это всегда яркое событие сопровождается не только соревнованиями, но и интересными мастер-классами. На одном из них побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«WORLD COCKTAIL CHAMPIONSHIP» - самый престижный чемпионат для мастеров барного дела. Отметим, что соревнования в Мурманске проходят именно среди профессионалов. А уж нашим барменам всегда есть, чем похвастаться. Их качество работы ценится высоко.

Ярослав Панов, вице-президент Ассоциации барменов Санкт-Петербурга: «По опыту я знаю, что в Мурманске высокий уровень бартендинга. В основном это классический, версия бест профи сегодня будут соревноваться ребята. По флейрингу немного проседаете. Это там, где бросают бутылки, но для этого нужна сплоченная большая команда тренирующихся. А так как сейчас новой волны флейрингистов не сыскать, а старичков у вас немного, то вот Андрей Королев - фаворит по флейрингу».

В этом году наш самый известный бармен и флейрингист Андрей Королев, о котором и мы не раз рассказывали, не выступает. Собственно, в последнем интервью нашему телеканалу он признался, что ставит на большую паузу участие в конкурсах. И теперь он присутствует в качестве соорганизатора и наставника на большом турнире.

Андрей Королев, организатор барного кейтеринга: «Я когда-то пришёл к выводу, что участник должен любить конкурс. Если нравится участие, хочется участвовать в конкурсах, то нужно пробовать. Но если категорически против этого, то не заставляйте себя, потому что конкурс, в первую очередь, про удовольствие, наше собственное развитие».

Доказательством этого хорошего совета можно считать уровень развития бартендинга в стране.

Сергей Колбеев, президент Ассоциации барменов России: «Буквально за два года много барменов выросли в направлении миксология – это наука о смешивании напитков. Сегодня продемонстрируют свои авторские коктейли ваши ребята. В этом направлении мы идём в ногу с мировой индустрией. Это задаёт сейчас Лондон, Токио и Нью-Йорк, но мы не отстаём, даже они это признали. Есть русское направление, которое уже выделяют в мире».

Перед началом соревнований 11 участников большого турнира внимательно прослушали мастер-класс, который провёл московский бренд-амбассадор известной торговой марки Евгений Бабенко. Кстати, помимо приготовления вкусных безалкогольных коктейлей спикер рассказал о трендовых напитках.

Евгений Бабенко, бренд-амбассадор «Barline»: «По этому сезону мы рекомендуем коктейль «Хуго». Он может быть как безалкогольным, так и алкогольным. Намекну, наверняка вы все знаете «Шприц».

Победители чемпионата в Мурманске получают не только кубки, подарки, но и шанс проявить себя на большом финале в Москве. А далее, если повезёт, то и на мировом чемпионате.