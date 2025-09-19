В Мурманске стартовал второй Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

На площадке областного театра кукол собрались 17 трупп из различных городов России и Беларуси, а также эксперты и педагоги, которые проведут с участниками фестиваля мастер-классы и круглые столы.

По зрительскому залу Мурманского областного театра кукол раскатистым громом покатился не детский, а уже взрослый смех артистов театров кукол, приехавших в столицу Заполярья. Так ярко и весело отметили открытие второго Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Фестиваль - это событие очень важное, мы готовились к нему достаточно долго - больше года. Нам очень приятно, что приехало очень много гостей. 17 театров сегодня у нас будут участвовать в фестивале, около 160 участников – это большая команда».

На фестивале не только покажут спектакли. Приглашенные ведущие специалисты театрального искусства России проведут различные мастер-классы, круглые столы.

Давид Бурман, президент Международного фестиваля «Кук-арт», г. Санкт-Петербург: «Мы стараемся в кругу профессионалов передать некий опыт, а моё общение - творческая встреча опирается на смысл развития фестивального движения, как главное связующее. Все думают, а что такое фестиваль? Праздник! А фестиваль - это ещё большая работа, потому что добраться сюда, привезти свои творческие проекты, представить коллегам».

Около недели коллективы театров кукол из разных городов России и Беларуси будут показывать мурманчанам свои спектакли, полюбившиеся на их малой родине.

Елена Котырева, артистка театра кукол «Огниво» г. Мытищи: «Будем показывать классику - Константина Паустовского. Мне кажется, классика есть классика – она вечна».

Раиса Овсянникова, артист-кукловод, главный режиссёр Орловского театра кукол, г. Орёл: «Мы привезли спектакль «Дни одиночества». У нас спектакль в формате «чёрный кабинет» - живой план куклы и без слов. Всё на музыку Баха – весь спектакль. Будем удивлять этим».

Старт фестиваля «Полярная сова» сделали в необычном для открытия, но стандартном для театра, формате – настоящим спектаклем.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «От Москвы 2,5 часа лёту, от Санкт-Петербурга – 1,5. Мы хоть и находимся за Полярным кругом, но для всех зайцев мы так близко, правда? И мне бы сегодня хотелось, конечно, всех поздравить с праздником, всем творческим командам, которые приехали к нам в Мурманск, сказать: «Наслаждайтесь!».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы можем показать, чем мы богаты и что мы на своей территории делаем, а коллеги нам представят свой опыт».

Программа фестиваля адресована не только детям, но и взрослым. Представленные гостями спектакли поставлены по классике мировой литературы, произведениям современных писателей, легендам и мифам северных народов. Показы состоятся не только в театре кукол, но и в Детской театральной школе.