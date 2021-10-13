В Мурманске стартовал X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

Международный фестиваль театров кукол стартовал уже в юбилейный, 10-й раз. История этого события уходит корнями в далёкий 1999 год, когда в Швеции состоялся первый фестиваль.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Тот небольшой фестиваль превратился в такой солидный, серьёзный театральный форум, международный, который объединяет уже достаточно большое количество театров. И не только с северов. Это северный регион России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, но и театры из южных регионов – из Стокгольма приезжали, из Хельсинки. Сейчас у нас в гостях театры из южных регионов России».

Как и два года назад основной сценой праздника стал Мурманский областной театр кукол. Репертуар фестиваля крайне разнообразен, интересное для себя здесь найдут и взрослые, и дети.

В этот раз из-за коронавирусных ограничений скандинавских гостей ждать не приходится, однако, желающие ознакомиться с иностранными постановками, могут оценить их в записи. Здесь есть на кого посмотреть – похвастаться своим творчеством приехали коллективы из 15 театров, например, известный чемодан-дуэт «КВАМ» с представлением «Цирк, да и только» из Санкт-Петербурга.

Андрей Князьков, участник чемодан-дуэта «КВАМ», художественный руководитель театра пластики рук «HAND MADE»: «Это не спектакль как таковой, это такое представление, после которого, как нам сказали, дети неделю не могут успокоиться. Они всё время что-то придумывают, они устраивают что-то дома, они фантазируют. Вот это для того, чтобы разбудить в детях фантазию, воображение и сподвигнуть их к творчеству».

И правда, без творчества здесь действительно никуда. Коллективам приходится идти на различные ухищрения, в том числе, применяя различные современные техники.

Пётр Васильев, главный режиссёр Мурманского областного театра кукол: «Технологии меняются, конечно используют всевозможные мультимедийные устройства, используются видеопроекции, используются онлайн-трансляции, онлайн-съёмки, микрокамеры, анимация, мультипликация. Ну, и звук творит чудеса».

Без сомнений, театр кукол идёт в ногу со временем. У кого-то может возникнуть вопрос: «А так ли актуально сейчас посещать кукольные представления?».

Давид Бурман, президент международного фестиваля «КУКART»: «Вы будете удивлены, но залы всегда будут полные! Никогда живое искусство не может погибнуть по определению, по той простой причине, что мы же не роботы, мы все из духа состоим, а уже потом из плоти».

Зрители уверены, что этот фестиваль не последний, через два года Мурманский областной театр кукол вновь примет в своих стенах это яркое театральное событие.