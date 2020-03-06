В Мурманске стартовал XII традиционный турнир по греко-римской борьбе

Больше сотни ребят со всей области приняли участие в XII традиционном турнире по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева.

Греко-римская или, как её ещё называют, классическая борьба - древнейший вид спорта, известный людям с VIII века до нашей эры. Сегодня этот непростой и зрелищный вид спорт не теряет своей популярности. На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске больше сотни ребят приняли участие в турнире по борьбе памяти тренера Сергея Окуличева.

Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Это был тренер с большой буквы. Он пришёл к нам после окончания института физической культуры, организовал секцию борьбы в Межсоюзном дворце культуры, потом это направление спорта активно стало развиваться».

Поединок в греко-римской борьбе состоит из двух периодов. Каждый период по две минуты. Судьи наблюдают за действиями соперников на ковре и сразу же считают набранные очки.

Леонид Турушев, тренер по греко-римской борьбе школы олимпийского резерва: «Они делают действия, за которые дат очки. Например, бросок - 4 очка. Кто больше очков наберёт, тот и победил. Ещё есть победа на туше, французское слово, то есть уложить соперника на лопатки. Если соперник удержал его в этом положении, то это чистая победа. Она считается самой лучшей, самой качественной».

В этот раз на ковёр вышли подростки в возрасте до 16 лет. Спортсмены приехали из Североморска, Александровска, Оленегорска и других муниципалитетов.

Тренеры советуют отдавать ребят на борьбу ближе к 10 годам, однако, на этом турнире выступают и совсем юные – 8-летние спортсмены. Греко-римская дисциплина настолько популярна и интересна детям и родителям, что спортивные школы в Мурманске переполнены.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Что могут сделать мальчики в канун Международного женского праздника? Показать, что они мужчины, показать результат. Ну, а если серьёзно: замечательный турнир, много у нас детей занимаются борьбой, их год из года становится всё больше. Уже возникает вопрос, что для них нужен большой спортивный центр, мы думаем об этом в горсовете».