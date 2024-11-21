В Мурманске стартовал юбилейный 50-й турнир «Северное сияние»

Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе объединило 186 спортсменов из 23 регионов страны.

К традиционному турниру по спортивной борьбе «Северное сияние» среди юношей до 16 лет участники начали готовиться давно. Ведь сегодня ребята смогут не только повысить свои разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, но и, показав достойный уровень, отправиться на второй этап в Оленегорск.

Роман Кошелев, председатель Федерации спортивной борьбы Мурманской области, Мастер спорта РФ: «С начала года начались тренировки на ковре, поэтому я считаю, что должны выступить хорошо, показать хорошие результаты. Надеемся на это».

Отличительной чертой этих соревнований стало то, что их победители получат памятные пояса. Такой трофей обычно достаётся чемпионам мира, но в этот раз в честь юбилейного турнира правила скорректировали.

Артем Парфацкий, 14 лет: «В моих планах - первое место занять, попробовать».

Сергей Истомин, 13 лет: «В планах - побороться хорошо и первое место занять».

Готовились к юбилейному турниру не только юные спортсмены. За несколько дней до него в Мурманске провели всероссийские семинары по повышению судейской квалификации. Обучали наших рефери олимпийские арбитры. Одним из слушателей стал Иван Коробейников. Греко-римской борьбой молодой человек занимается уже 13 лет, скоро он и сам отправится на соревнования, где планирует получить разряд мастера спорта.

Однако сегодня он выступает в роли судьи 2-й категории. Его, как и других учеников, будут оценивать коллеги с международной категорией.

Иван Коробейников, судья 2-й категории: «За эти два дня соревнований я опыта набрался».

Настоящим подарком для всех спортсменов стал визит именитых чемпионов. Они приехали в Мурманск, чтобы в том числе вдохновить своим примером подрастающее поколение борцов.

Алексей Мишин, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, олимпийский чемпион: «Это очень здорово, что проводят и турнир, и семинар в одном месте. Плюс, пригласить меня, потому что я сегодня постараюсь между перерывами провести маленький мастер-класс, показать детям свои излюбленные приёмы, объяснить и показать, ответить на вопросы. Показать, что я такой же мальчик, как и вы - ниоткуда не приземлился, с другой планеты не прилетел. При очень сильном желании и при том, что я захотел стать спортсменом, прославить свою республику, страну, фамилию, родителей. При большом желании можно достичь результатов. Поэтому до детей нужно донести: ребята, поставьте себе цель и идите к ней, несмотря ни на что».

Греко-римская борьба – это древнейший вид спорта, который для некоторых становится карьерным трамплином. На тренировках можно обрести надёжных друзей и мудрых наставников. А соревнования, которые проходят во всем мире, могут принести не только титул, но и расширяют кругозор спортсмена.

В Мурманске, как и во всей стране, греко-римская борьба имеет большую популярность. А на Олимпийских играх именно борцы приносят первые медали нашей сборной.