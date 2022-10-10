В Мурманске стартовал юбилейный десятый сезон игр по мини-футболу региональной лиги «Мегаспорт»

Новый сезон продлится 7 месяцев, с 8 октября по 23 апреля. Участие принимают 50 команд, между которыми будет сыграно 560 матчей.

География турнира широкая - от Никеля на севере Мурманской области до Полярных Зорей и Кировска. Уже в эти выходные состоялись первые 20 игр.

Несколько лет подряд чемпионом соревнований становился футбольный клуб «Апатит». В этом сезоне спортсмены в очередной раз поборется за лидирующее место. Ему составят конкуренцию команды МГТУ «Футболка 51», футбольные клубы «Ариас», «Никель», «Гаджиево» и «Северный флот». На данном этапе это лидеры, претендующие на «золото» в этом сезоне и поездку на Всероссийский финал, чтобы представлять Мурманскую область.

Алексей Попов, директор региональной Лиги мини-футбола «МегаСпорт»: «Прошедшие 20 матчей прошли в интереснейшей бескомпромиссной борьбе. В первых матчах было забито 182 мяча. 39 жёлтых карточек арбитры показали. Обошлось без красных карточек. Всё очень интересно – в увлекательной борьбе. Всё идёт от ножа. Очень много побед с минимальным счётом».