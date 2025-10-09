В Мурманске стартовала 13-я международная научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов

Главными темами встречи стали современные проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса.

Конференции от Китайской Народной Республики и до Калининграда проходят для поддержания партнёрства в области исследования и сохранения водных биоресурсов. Их проводят в формате сотрудничества среди вузов и исследовательских институтов.

В Мурманске учёные встретились на базе Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича.

В нашем городе есть крупнейший незамерзающий порт России и на территории региона активно развивается рыбная промышленность. Поэтому тема новых методов рыбного промысла, а также исследований факторов, влияющих на добычу водных биоресурсов, очень важна.

Андрей Бобылев, руководитель Конгрессно-выставочного центра Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: «ПИНРО – исторически, один из ведущих институтов в этой отрасли. Мы не могли пройти мимо».

Конференция будет проходить два дня. Её онлайн-участниками стали молодые учёные из Китая, которые выступали с докладами. Также во встрече приняла участие большая делегация молодых учёных из Москвы. Важность сотрудничества в сообществе сложно переоценить, ведь разработка совместных комплексных мер помогает развитию рыбного хозяйства.

Андрей Бобылев, руководитель Конгрессно-выставочного центра Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии: «Чтобы наши потомки, далекие в том числе, могли ими воспользоваться».

Одна из главных проблем для рыбохозяйственного комплекса – дефицит кадров. Он возник вследствие возможной когда-то непривлекательности профессий, а также устаревшего обеспечения университетского оборудования из-за быстроразвивающихся технологий. Это стало ощутимо и на суше, и в море.

Екатерина Серомаха, заместитель директора Департамента информации и печати Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: «Сейчас где-то средний возраст работников рыбохозяйственного комплекса 49 лет. С молодёжью приходят и новые проекты, и цифровизация, и инновации, и прочее, прочее».

В Мурманской области кадровую проблему хотят закрыть не на короткой дистанции, а с перспективой на будущее. Дополнительные школьные занятия, где ученики могут изучать специальные предметы, посещать предприятия, участвовать в практических занятиях в лабораториях. Также привлекательности направления способствует повышение материальной поддержки студентов среднего и высшего образования, грантовая помощь молодых учёных. Подобные конференции помогают по-новому взглянуть на имеющиеся проблемы и услышать свежий взгляд от молодых специалистов на их решение.

Константин Соколов, временно исполняющий обязанности руководителя Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «И наверняка у них есть какое-то видение перспектив».

Конференцию проводили с широким спектром докладов: от микробиологических исследований водоёмов до техники рыболовства. Важный элемент в сохранении и регулировании водных биоресурсов –международное сотрудничество в рыбохозяйственной отрасли. Сейчас ситуация осложнилась из-за санкций, что стало новым вызовом и для промышленников, и для учёных.

Андрей Бобылев, руководитель Конгрессно-выставочного центра Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии: «Во-вторых, нужно искать новые рынки сбыта, которые в мире есть в избытке. Не везде людям для питания хватает водных биоресурсов».

Как отметили участники конференции, острую нехватку специалистов и учёных пока удаётся закрывать за счёт «старой гвардии», однако активное вовлечение молодёжи в отрасль необходимо.