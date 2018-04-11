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День за днём с «Арктик-ТВ»11.04.18 19:30

В Мурманске стартовала 8 международная конференция «Логистика в Арктике»

В центре внимания специалистов основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации логистических операций на шельфе Арктики.

Мурманск - самый большой экономический и промышленный центр за Полярным кругом. Помимо этого, областной центр – это единственный порт всей европейской части России со свободным доступом к океанским магистралям, таким как Северный морской путь. У Мурманска есть все шансы стать одним из крупнейших логистических центров, а чтобы воплотить это идею в жизнь, специалисты транспортной отрасли со всего мира уже в восьмой раз собрались для обсуждения самых актуальных и основополагающих тем на конференции «Логистика в Арктике». 

- Есть темы, которые мы впервые поднимаем сегодня на нашей конференции. Один из докладов посвящён использованию современных технологий при транспортировке грузов, в частности технологии блокчейн при позиционировании грузов, - сообщила Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков «Мурмансшельф».

Эта технология позволит использовать цифровые цепочки поставок и отслеживать перемещение груза по всему миру в режиме реального времени. Такой подход  исключит бумажную волокиту и ускорит  отправку грузов. Тем самым позволит экономить время и увеличить прибыль за счёт оборота. Однако, кроме перспектив на будущее, участники конференции с огромным интересом анализируют работу, которая ведётся уже сейчас. Особенно специалисты выделяют проекты в Белокаменке, где строятся сооружения для нефтегазовой отрасли, а так же предстоящую модернизацию 82-го судоремонтного завода.

- Со всей России взоры обращены на эти проекты, поэтому представители  компаний приезжают сюда, - говорит Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. - Конференции помогают установить кооперация, показать, что называется свои возможности, найти партнёров.  Это очень важно вести такой диалог.

По завершению строительства Кольской верфи и переоснащения СРЗ в Росляково, по мнению экспертов,  Мурманская область может выйти на мировой уровень.

- Освоение Арктики позволяет эффективно решать экономические и политические задачи по обеспечению безопасности нашей страны, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Сегодня, по данным экспертов и учёных, у Арктической зоне огромный углеводородный потенциал,  только не разведанный потенциал углеводорода на шельфе Арктической зоны составляет более 90%, а на суше более 50%.

В конференции приняли участие более 120 специалистов из компаний логистического комплекса, сферы транспортных услуг, промышленности, а также научно-исследовательские институты.

 

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