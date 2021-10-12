В Мурманске стартовала акция «Неделя сбора батареек»

Каждый желающий может утилизировать отработанные элементы питания в специальном баке, стоящим прямо напротив одного из гипермаркетов на улице Радищева.

Акция «Неделя сбора батареек» в Мурманске стартовала впервые. Мероприятие проводится при поддержке Министерства природных ресурсов Мурманской области.

Елена Мазур, начальник отдела государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов Мурманской области: «Жители и гости нашего города могут принести для накопления любые батарейки, любых брендов. Другие виды отходов исключено сбрасывать. Мы напоминаем, что батарейки также запрещено выбрасывать вместе с твёрдыми коммунальными отходами в мусорные контейнеры, батарейки должны собираться отдельно и затем вывозиться для вторичного использования».

Как только бак заполнится, его содержимое будет перевезено на специальный завод в Ярославле, где использованные элементы питания обретут новую жизнь. Для сбора батареек экологи используют обычный мусорный контейнер, обозначенный специальными указателями.

Елена Мазур, начальник отдела государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов Мурманской области: «У нас стоит контейнер для сбора ТКО, но там собираются исключительно батарейки, специально наклеили плакаты, которые будут показывать, где собираются батарейки».

Как считают эксперты, технологически правильная переработка батареек и аккумуляторов позволит не только сохранить природу, но и использовать некоторые их компоненты вторично.